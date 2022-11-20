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Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный - фото 1Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный - фото 2Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный - фото 3Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный - фото 4

Столик кофейный Apriori V, береза/ прозрачный

13 оценок
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Кресло Элмер, синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

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