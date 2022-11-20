Характеристики товара
Описание
Золотой журнальный столик с красивой столешницей из закаленного стекла и полочкой гармонично впишется в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Столешница из закаленного стекла в красивой металлической рамке смотрится привлекательно. На нижнюю полочку из МДФ можно поставить что-то интересное и обыграть визуальный обзор сквозь стеклянную столешницу. Красивый золотой оттенок металла добавит лоска в интерьер помещения.
ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ металлический каркас окрашен золотой краской, устойчивой к механическому воздействию. Верхняя столешница выполнена из толстого закаленного стекла. Нижняя полочка из МДФ отличается повышенной жесткостью и устойчива к воздействию влаги. Материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Диаметр столешницы 480 мм.
МОБИЛЬНЫЙ Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.
ЛЕГКАЯ СБОРКА Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 5.00
Объем упаковки, м3: 0.027
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Материалметалл
- Материал столешницыстекло
- Цветзолотой, прозрачный