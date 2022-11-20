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Столик кофейный Бонн - фото 1

Столик кофейный Бонн

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Характеристики товара

Описание

Золотой журнальный столик с красивой столешницей из закаленного стекла и полочкой гармонично впишется в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Столешница из закаленного стекла в красивой металлической рамке смотрится привлекательно. На нижнюю полочку из МДФ можно поставить что-то интересное и обыграть визуальный обзор сквозь стеклянную столешницу. Красивый золотой оттенок металла добавит лоска в интерьер помещения.
ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ металлический каркас окрашен золотой краской, устойчивой к механическому воздействию. Верхняя столешница выполнена из толстого закаленного стекла. Нижняя полочка из МДФ отличается повышенной жесткостью и устойчива к воздействию влаги. Материал не содержит и не выделяет вредных веществ. Диаметр столешницы 480 мм.
МОБИЛЬНЫЙ Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.
ЛЕГКАЯ СБОРКА Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.

Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 5.00
Объем упаковки, м3: 0.027

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Материалметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветзолотой, прозрачный

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