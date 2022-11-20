Характеристики товара
Описание
Проcтая арифметика, одна покупка – два столика! Прочность металла, красота столешницы создают простые и органичные журнальные столики. Они добавят комфорта в Ваш интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Можете использовать в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой. Диаметр столешницы верхнего столика 450 мм. Диаметр столешницы нижнего столика 366 мм.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 5.30
Объем упаковки, м3: 0.118
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветбелый, золотой