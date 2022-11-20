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Столик кофейный Каноас

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Столик кофейный Тамале

Характеристики товара

Описание

Проcтая арифметика, одна покупка – два столика! Прочность металла, красота столешницы создают простые и органичные журнальные столики. Они добавят комфорта в Ваш интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Можете использовать в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой. Диаметр столешницы верхнего столика 450 мм. Диаметр столешницы нижнего столика 366 мм.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 5.30
Объем упаковки, м3: 0.118

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалметалл, ЛДСП
  • Цветбелый, золотой

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