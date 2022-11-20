Характеристики товара
Описание
Прикроватный, журнальный столик «Сетка». Он же корзина для бумаг или белья. Сделан в простой, но выразительной лофт-стилистике. Полностью металлический, ручка из замшевой ременной ленты. Делается в нескольких цветах на выбор.
Столик-корзина полностью сварной. Сделан из металлического уголка, мелкоячеистой сетки, листа 2 мм и замшевой ленты. Окраска порошковая.
Вы можете заказать свой цвет по RAL.
Корзина для бумаг или белья «Сетка» в стиле лофт. Может использоваться как журнальный или прикроватный столик. Высота 49 см. Сделан из металлического уголка и мелкоячеистой сетки. Крышка из металлического листа 2 мм. Ручка крышки замшевый ремень. Покрашен порошковым способом.
Может быть самостоятельным элементом спальни, гостиной ванной комнаты или офиса. Прекрасно впишется в интерьеры лофт, минимализм, хай-тек Очень надежный и практичный.
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина330 мм
- Длина330 мм
- Вес3.4 кг
- Материалметалл, кожа
- Количество мест1