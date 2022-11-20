Товар в корзине. Перейти
Столик-корзина лофт «Сетка» - фото 1Столик-корзина лофт «Сетка» - фото 2Столик-корзина лофт «Сетка» - фото 3Столик-корзина лофт «Сетка» - фото 4

Столик-корзина лофт «Сетка»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол садовый Вурфель, черный
Стол садовый Вурфель, черный
Следующий Стол складной Бани, круглый
Стол садовый Вурфель, черный

Характеристики товара

Описание

Прикроватный, журнальный столик «Сетка». Он же корзина для бумаг или белья. Сделан в простой, но выразительной лофт-стилистике. Полностью металлический, ручка из замшевой ременной ленты. Делается в нескольких цветах на выбор.

Столик-корзина полностью сварной. Сделан из металлического уголка, мелкоячеистой сетки, листа 2 мм и замшевой ленты. Окраска порошковая.

Вы можете заказать свой цвет по RAL.

Корзина для бумаг или белья «Сетка» в стиле лофт. Может использоваться как журнальный или прикроватный столик. Высота 49 см. Сделан из металлического уголка и мелкоячеистой сетки. Крышка из металлического листа 2 мм. Ручка крышки замшевый ремень. Покрашен порошковым способом.

Может быть самостоятельным элементом спальни, гостиной ванной комнаты или офиса. Прекрасно впишется в интерьеры лофт, минимализм, хай-тек Очень надежный и практичный.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина330 мм
  • Длина330 мм
  • Вес3.4 кг
  • Материалметалл, кожа
  • Количество мест1

Похожие товары

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Винный шкаф лофт «Сетка В»Настоящее фото товара Винный шкаф лофт «Сетка В», произведённого компанией ChiedoCover
64 790
Оптовая цена

Винный шкаф лофт «Сетка В»

Напольный шкаф металлический «Сетка 84»Настоящее фото товара Напольный шкаф металлический «Сетка 84», произведённого компанией ChiedoCover
56 990
Оптовая цена

Напольный шкаф металлический «Сетка 84»

Вешалка напольная лофт «Сетка П»Настоящее фото товара Вешалка напольная лофт «Сетка П», произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Вешалка напольная лофт «Сетка П»

Вешалка настенная «Сетка С»Настоящее фото товара Вешалка настенная «Сетка С», произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Вешалка настенная «Сетка С»

Шкаф-вешалка лофт «Сетка Ш»Настоящее фото товара Шкаф-вешалка лофт «Сетка Ш», произведённого компанией ChiedoCover
64 990
Оптовая цена

Шкаф-вешалка лофт «Сетка Ш»

С этим товаром покупают
Кресло пластиковое Artemis XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Artemis XL, черный

Фартук официанта 08Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
от690
14

Фартук официанта 08

Стул Riverbank розовыйНастоящее фото товара Стул Riverbank розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 650
Оптовая цена
15

Стул Riverbank розовый

В наличии 8 шт.
Стул полубарный TEXAS экокожа серыйНастоящее фото товара Стул полубарный TEXAS экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный TEXAS экокожа серый

Стул LT ButtermilkНастоящее фото товара Стул LT Buttermilk, произведённого компанией ChiedoCover
7 600
Оптовая цена
7

Стул LT Buttermilk

В наличии 122 шт.
Стул Ruby, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Ruby, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
13

Стул Ruby, велюр бежевый

Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конусНастоящее фото товара Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
10 500
Оптовая цена
13

Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром