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Столик лофт круглый, Лалита

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Характеристики товара

Описание

Каждый предмет интерьера, выполненный из антикварной (восстановленной) древесины, хранит в себе частицу истории.Крыши и окна старинных домов, колониальные ворота и двери, переходные мосты, рыбацкие лодки "перерождаются" в мебель для наших коллекций.Кроме истории, восстановленная древесина имеет более плотную структуру, благодаря этому после прохождения специальной обработки создаются изделия неподвластные влиянию времени.

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Основные характеристики

  • Высота47 мм
  • Ширина71 мм
  • Длина20 мм
  • Диаметр71 мм
  • Вес21 кг
  • Размер71*71*47
  • Цветкоричневый

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