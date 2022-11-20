Характеристики товара
Описание
Каждый предмет интерьера, выполненный из антикварной (восстановленной) древесины, хранит в себе частицу истории.Крыши и окна старинных домов, колониальные ворота и двери, переходные мосты, рыбацкие лодки "перерождаются" в мебель для наших коллекций.Кроме истории, восстановленная древесина имеет более плотную структуру, благодаря этому после прохождения специальной обработки создаются изделия неподвластные влиянию времени.
Основные характеристики
- Высота47 мм
- Ширина71 мм
- Длина20 мм
- Диаметр71 мм
- Вес21 кг
- Размер71*71*47
- Цветкоричневый