Характеристики товара
Описание
Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находится ящик на роликовых направляющих, внизу стола установлена металлическая полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.
Габаритные размеры - 740х410х875 мм.
Вес 19 кг