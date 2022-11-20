Товар в корзине. Перейти
Столик манипуляционный - фото 1

Столик манипуляционный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Пикник, на 8 персон
Обеденный комплект Пикник, на 8 персон
Следующий Стол инструментальный двухполочный
Обеденный комплект Пикник, на 8 персон

Характеристики товара

Описание

Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находится ящик на роликовых направляющих, внизу стола установлена металлическая полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20х20 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.

Габаритные размеры - 740х410х875 мм.

Вес 19 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Стол складной для забора кровиНастоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
11

Стол складной для забора крови

Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
10

Стол надкроватный

Настоящее фото товара Стол процедурный для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
6

Стол процедурный для забора крови

Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
5

Стол инструментальный двухполочный

Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
от22 270
Оптовая цена
9

Стол Боброва

Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена
14

Стол палатный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
83Хит

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
12

Комод Loft Reg1D1S 60

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dallas №4, произведённого компанией ChiedoCover
53 290
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Dallas №4

В наличии 50 шт.
Подстолье Манаус К2Настоящее фото товара Подстолье Манаус К2, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Подстолье Манаус К2

Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Кавагоэ серый, черный

Настоящее фото товара Стул Кавагоэ мятный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Кавагоэ мятный, белый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди