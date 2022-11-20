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Столик Marsh черное cтекло - фото 1

Столик Marsh черное cтекло

7 оценок
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Cтолик приставной Reuber

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияЕвропа

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