Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Глубина490 мм
- Вес6.2 кг
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Вертекс 20мм
Комплект Такер, 4 черных стула
Салфетка Жаккард круглая
Стол Oslo Rectangle WT белый
Стол Vector 120-160*80 бетон/белый
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден