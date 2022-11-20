Характеристики товара
Описание
Сервировочный стол на колесиках «Сервеен» выполнен в лаконичном лофт-стиле. Основа и колеса из металла, столешница и нижняя полка из мебельного щита хвойных пород толщиной 30 мм. Есть в черном и белом цветах. По бокам столика поручни для подвешивания кастрюль, половников, сковородок или полотенца. Также можно использовать для перемещения столика.
Вы можете заказать этот стол под свои размеры. Выбрать материал столешницы и цвет подстолья.
Сервировочный стол «Сервеен» сделан из металлического тонкостенного профиля, чугунных колес 50мм и полок из древесины хвойных пород. Полки покрыты маслом и воском.
ВАЖНО: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.
Стол полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина500 мм
- Длина1000 мм
- Вес12 кг
- Количество мест1