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Столик на колесиках «Сервеен»

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Характеристики товара

Описание

Сервировочный стол на колесиках «Сервеен» выполнен в лаконичном лофт-стиле. Основа и колеса из металла, столешница и нижняя полка из мебельного щита хвойных пород толщиной 30 мм. Есть в черном и белом цветах. По бокам столика поручни для подвешивания кастрюль, половников, сковородок или полотенца. Также можно использовать для перемещения столика.

Вы можете заказать этот стол под свои размеры. Выбрать материал столешницы и цвет подстолья.

Сервировочный стол «Сервеен» сделан из металлического тонкостенного профиля, чугунных колес 50мм и полок из древесины хвойных пород. Полки покрыты маслом и воском.

ВАЖНО: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения полок.

Стол полностью сварной. Доставляется покупателю в собранном виде.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес12 кг
  • Количество мест1

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