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Столик Niko, золотой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветзолотой

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