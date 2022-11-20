Характеристики товара
Описание
«Когда говорят о столе, кажется, что здесь уже все придумано: 4, 2 или 1 ножки и столешница сверху – вот классическая форма стола. Модель Pentahedron Side Table ломает этот стереотип! Этот столик имеет необычную для мебели форму додекаэдра. Такая модель хорошо впишется в самые разные интерьеры, например, в стиле лофт, индастриал, конструктивизм, фьюжн или хай-тек
Характеристики
Основные
Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Лофт, Арт-деко
Размеры
Длина, мм 660
Ширина, мм 660
Высота, мм 580
Цвет и материал
Материал Металл
Дополнительно
Рекомендуемое помещение Шоу-рум, Студия, Холл, Офис, Кабинет, Гостиница И Отель, Гостиная, Прихожая, Лаунж Зона
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина660 мм
- Длина660 мм
- Материалметалл