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СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE - фото 1СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE - фото 2

СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Когда говорят о столе, кажется, что здесь уже все придумано: 4, 2 или 1 ножки и столешница сверху – вот классическая форма стола. Модель Pentahedron Side Table ломает этот стереотип! Этот столик имеет необычную для мебели форму додекаэдра. Такая модель хорошо впишется в самые разные интерьеры, например, в стиле лофт, индастриал, конструктивизм, фьюжн или хай-тек

Характеристики

Основные

Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Лофт, Арт-деко

Размеры

Длина, мм 660
Ширина, мм 660
Высота, мм 580

Цвет и материал

Материал Металл

Дополнительно

Рекомендуемое помещение Шоу-рум, Студия, Холл, Офис, Кабинет, Гостиница И Отель, Гостиная, Прихожая, Лаунж Зона

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина660 мм
  • Длина660 мм
  • Материалметалл

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