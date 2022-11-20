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Столик-поднос Галатея

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Характеристики товара

Описание

Столик «Галатея» является по существу достаточно вместительным подносом, на котором можно переносить все что необходимо для завтрака. А, выдвинув ножки, использовать его как столик. Бортики по краям подноса предохраняют все что на нем стоит или лежит от соскальзывания. Специальные фигурные выемки по бокам столика – для того, чтобы было удобно рукам брать поднос даже в том случае, если он лежит на поверхности стола. У нас вы можете выбрать столик в любом цвете.

Упаковка: 55х6х35 см, 1 место
Вес: 3,5 кг

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина500 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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