Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина460 мм
- Вес4.7 кг
- Цветсеребряный, прозрачный
- Страна изготовленияЕвропа
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