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Столик придиванный Rodes круглый

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Круглый журнальный столик из стали и мрамора
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Круглый журнальный столик из стали и мрамора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина460 мм
  • Вес4.7 кг
  • Цветсеребряный, прозрачный
  • Страна изготовленияЕвропа

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