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Столик приставной Амелия - фото 1Столик приставной Амелия - фото 2

Столик приставной Амелия

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина400 мм
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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