Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Ширина570 мм
- Глубина400 мм
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
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