Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Диаметр530 мм
- Вес7.4 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияЕвропа
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стол складной Линц натуральное дерево
Салфетка Гобелен, этника
Стол ЛИРА/180, 1700x1000
Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА/180, 1600x900
Стол ЛИРА/180, 1600/2000x900
Стол ЛИРА/180, 1400x900
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден