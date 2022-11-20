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Столик приставной Aroa - фото 1Столик приставной Aroa - фото 2Столик приставной Aroa - фото 3

Столик приставной Aroa

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Набор приставных столиков Dagnen

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Диаметр530 мм
  • Вес7.4 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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