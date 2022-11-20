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Столик приставной, коричневый - фото 1Столик приставной, коричневый - фото 2

Столик приставной, коричневый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина260 мм
  • Страна изготовленияТайвань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки4.60 кг

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