Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина460 мм
- Глубина260 мм
- Страна изготовленияТайвань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки4.60 кг
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Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
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Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
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