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Столик со стеклянной столешницей FLOWERS - фото 1Столик со стеклянной столешницей FLOWERS - фото 2Столик со стеклянной столешницей FLOWERS - фото 3

Столик со стеклянной столешницей FLOWERS

15 оценок
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Журнальный стол CОРРЕНТО
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Журнальный стол CОРРЕНТО

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Цветзолотой

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