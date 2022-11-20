Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Цветзолотой
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Ларнед
Стол квадратный Verona
Стол ФАВОРИТ-2, 1400x900
Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1000x600
Стол ОРИОН-3, D1100
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден