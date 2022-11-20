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Столик туалетный Брикама, акация - фото 1

Столик туалетный Брикама, акация

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столик туалетный Брикама, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Цветбелый, серый
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