Товар в корзине. Перейти
Столик туалетный Брикама, клён - фото 1

Столик туалетный Брикама, клён

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик туалетный Брикама, акация
Столик туалетный Брикама, акация
Следующий Стол Бари №1 письменный
Столик туалетный Брикама, акация

Характеристики товара

Описание

Столик туалетный Брикама, толщина лдсп 16мм. Кроношпан кромка 2 мм.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Цветбелый
С этим товаром покупают
Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Браун 25мм - черный, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
10

Стул Браун 25мм - черный, синяя корона

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, синий

В наличии 11 шт.
Стул Меган велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Меган велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Меган велюр капучино

В наличии 51 шт.
Стул Marcus, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
8

Стул Marcus, бархат светло-серый

Другие товары из разделастолы по форме
Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стол Чатем с бортиком, венге

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
15

Стол Чатем с бортиком, вяз

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
14

Стол Чатем с бортиком, акация

Настоящее фото товара Стол Чатем с бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
14

Стол Чатем с бортиком, клён

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
14

Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
9

Стол Чатем с тумбой и бортиком, вяз

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
11

Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация

Настоящее фото товара Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
9

Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
5

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге

Настоящее фото товара Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
14

Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, вяз