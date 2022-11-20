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Столик универсальный Раскладушка - фото 1Столик универсальный Раскладушка - фото 2Столик универсальный Раскладушка - фото 3

Столик универсальный Раскладушка

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Характеристики товара

Описание

Универсальный складной столик «РАСКЛАДУШКА» - это просто находка для всей семьи! Вы удивитесь тому диапазону функций, которыми обладает это приспособление благодаря своей уникальной конструкции.

- Имеет 6 уровней высоты и более 3 различных варианта наклона крышки!

- Подарит Вам максимальное удобство при широком диапазоне использования. Идеальное приспособление для ужина перед телевизором, для работы за ноутбуком, для детских игр или ухода за пожилыми родственниками.

- Сидя за этим столиком, Вы больше не будете мучиться от затекания ног и спины, ведь сможете регулировать его именно так, как удобно Вам.

- Благодаря уникальной конструкции столика «РАСКЛАДУШКА» Вы теперь с успехом избежите казусов, когда у Вас проливается напиток или роняется на пол ужин, или когда Ваши дети разливают на себя баночку с краской или тарелку с кашей.

- Ваши дети смогут проводить свой досуг за универсальным столиком «РАСКЛАДУШКА» без нагрузок на спину. Способствует профилактике сколиоза и неправильной осанки.

- Универсальный столик «РАСКЛАДУШКА» будет отличным решением, в случае если вам нужно ухаживать за престарелыми родственниками или людьми с ограниченными физическими возможностями, ведь на нем вы сможете разместить все необходимое, не заняв при этом много места.

- Если Вы любите пикники и вообще вылазки на природу, то этот столик станет для Вас незаменимым аксессуаром. Он легко складывается и компактно помещается в багажнике автомобиля; и на природе Вы можете наслаждаться вкусной едой с дополнительным комфортом.

- Выдерживает вес до 20 кг, а передвигать его можно движением пальца! Благодаря уникальной конструкции ножек, столик легко скользит по полу. Можно использовать во время ремонта, чтобы нужные инструменты всегда были под рукой.

- Не занимает много места, создавая альтернативу громоздкой обычной мебели. Легко складывается и помещается на антресоли или под кровать!

- Складной столик изготовлен из полипропилена и стали с напылением; прочен, практичен и долговечен.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина515 мм
  • Вес2.1 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка15
  • Цветбелый

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