Характеристики товара
Описание
Универсальный складной столик «РАСКЛАДУШКА» - это просто находка для всей семьи! Вы удивитесь тому диапазону функций, которыми обладает это приспособление благодаря своей уникальной конструкции.
- Имеет 6 уровней высоты и более 3 различных варианта наклона крышки!
- Подарит Вам максимальное удобство при широком диапазоне использования. Идеальное приспособление для ужина перед телевизором, для работы за ноутбуком, для детских игр или ухода за пожилыми родственниками.
- Сидя за этим столиком, Вы больше не будете мучиться от затекания ног и спины, ведь сможете регулировать его именно так, как удобно Вам.
- Благодаря уникальной конструкции столика «РАСКЛАДУШКА» Вы теперь с успехом избежите казусов, когда у Вас проливается напиток или роняется на пол ужин, или когда Ваши дети разливают на себя баночку с краской или тарелку с кашей.
- Ваши дети смогут проводить свой досуг за универсальным столиком «РАСКЛАДУШКА» без нагрузок на спину. Способствует профилактике сколиоза и неправильной осанки.
- Универсальный столик «РАСКЛАДУШКА» будет отличным решением, в случае если вам нужно ухаживать за престарелыми родственниками или людьми с ограниченными физическими возможностями, ведь на нем вы сможете разместить все необходимое, не заняв при этом много места.
- Если Вы любите пикники и вообще вылазки на природу, то этот столик станет для Вас незаменимым аксессуаром. Он легко складывается и компактно помещается в багажнике автомобиля; и на природе Вы можете наслаждаться вкусной едой с дополнительным комфортом.
- Выдерживает вес до 20 кг, а передвигать его можно движением пальца! Благодаря уникальной конструкции ножек, столик легко скользит по полу. Можно использовать во время ремонта, чтобы нужные инструменты всегда были под рукой.
- Не занимает много места, создавая альтернативу громоздкой обычной мебели. Легко складывается и помещается на антресоли или под кровать!
- Складной столик изготовлен из полипропилена и стали с напылением; прочен, практичен и долговечен.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина390 мм
- Длина515 мм
- Вес2.1 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка15
- Цветбелый