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Столик Валенса - фото 1Столик Валенса - фото 2

Столик Валенса

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Витрина Валенса

Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина780 мм
  • Объем0.3346 мл
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево, сталь
  • Цветсерый, медный
  • Страна изготовленияПортугалия

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