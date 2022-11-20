Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота350 мм
- Ширина860 мм
- Длина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки14 кг
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Лофт 15
Стол сервировочный Поло
Стол сервировочный Амур
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ROLLING COFFEE TABLE
Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH
Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден