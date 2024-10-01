Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Pascal станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина705 мм
- Ширина505 мм
- Высота385 мм
- Вес2.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалполипропилен
- Цветсерый, венге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки3.20 кг