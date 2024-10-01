Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Pascal - фото 1Столик журнальный Pascal - фото 2

Столик журнальный Pascal

Артикул: CH-067-599
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Pascal станет прекрасным решением для размещения на летних верандах ресторанов и кафе, а так же для оформления зон отдыха в офисах, отелях или загородных домах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина705 мм
  • Ширина505 мм
  • Высота385 мм
  • Вес2.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветсерый, венге

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки3.20 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х белая

33
Фотография товара Стол Мюнхен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
от68 990
Оптовая цена

Стол Мюнхен

42
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6907
4 990 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный

488
Фотография товара Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700, произведённого компанией ChiedoCover
34 590
Оптовая цена

Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700

200
Настоящее фото товара Cтол ЛАЙТ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Cтол ЛАЙТ, 800x800

31
Настоящее фото товара Стол журнальный Line, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол журнальный Line

43
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Стол обеденный Казак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Казак, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Казак

122
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария

44
Фотография товара Стол раскроечный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскроечный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390

Стол раскроечный

39

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99035
37 990 ₽Оптовая цена

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

74
В наличии 25 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол Solomon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Solomon, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стол Solomon

50
Фотография товара Стол Модерн №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Модерн №1, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стол Модерн №1

32
Фотография товара Стол Лондон Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лондон Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Стол Лондон Лофт

44
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Д2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Д2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 9904
9 290 ₽

Стол журнальный Д2

30
Настоящее фото товара Стол журнальный Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол журнальный Хадсон

34
Фотография товара Стол журнальный Reina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Reina, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Стол журнальный Reina

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Титаниум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Титаниум, произведённого компанией ChiedoCover
от99 900

Стол Титаниум

36
Настоящее фото товара Стол Хаген Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стол Хаген Лофт

6
Настоящее фото товара Стол Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Стол Ганновер

9

Товар в корзине

Столик журнальный Pascal
Столик журнальный Pascal
2 590
В корзине

С этим товаром покупают