Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- МатериалМДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.58 м3
- Вес упаковки65 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
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Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди