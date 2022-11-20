Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки9.50 кг
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Лофт 15
Стол С-46
Стол сервировочный Поло
Стол Pallet №2
Стол сервировочный Марко
Стол INDUSTRIAL SCISSOR LIFT TABLE IRON RH
Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди