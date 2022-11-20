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Столик журнальный Триадит 90, серый - фото 1Столик журнальный Триадит 90, серый - фото 2

Столик журнальный Триадит 90, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки9.50 кг

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