Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380 мм
- Ширина600 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки5 кг
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
Стул Кросс-кантри c подушкой
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди