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Столик журнальный Триадит, серый - фото 1Столик журнальный Триадит, серый - фото 2

Столик журнальный Триадит, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки5 кг

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