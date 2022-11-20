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Столик журнальный Трой - фото 1Столик журнальный Трой - фото 2

Столик журнальный Трой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки15.40 кг

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