Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота570 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки15.40 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул William ромб бархат пудровый
Стул Дарио, бежевый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди