Характеристики товара
Описание
Стол Бейз (ВхШхД), мм: 750х700х1200/1520
Стул Киви (ВхШхД), мм: 910х440х470, ткань Фалкон 102
Стол Бейз (ВхШхД), мм: 750х700х1200/1520
Стул Киви (ВхШхД), мм: 910х440х470, ткань Фалкон 102
Стол Милтон + 6 стульев Амарант
Стол Милтон + 6 стульев Пекин
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
Набор журнальный столиков Агата
Комплект мебели Банкетный
Обеденная группа Luar
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Подстолье металлическое 1223
Ножка деревянная мебельная 076
Гнутая консольная ножка с резной композицией
Ножка деревянная мебельная 65
Ножка деревянная 45
Ножка деревянная гнутая 38
Стол Металл
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло