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Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви

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Характеристики товара

Описание

Стол Бейз (ВхШхД), мм: 750х700х1200/1520

Стул Киви (ВхШхД), мм: 910х440х470, ткань Фалкон 102

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Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножки
Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножки
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