Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3
24 760 ₽
В комплекте:
Чехол 36 из плотного спандекса
Комплект мебели Банкетный
Стул складной банкетный Lite, черный
Стол обеденный Детройт белый
Стол Вижен, раздвижной
Стол Асти-2
Стол Асти
Обеденная группа Giza Medison Premium
Обеденная группа Kingston
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Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х3
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3
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Кресло Эден
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный