Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4

13 оценок

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Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4

4.3
30 750 ₽
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Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х3
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Характеристики товара

Описание

В комплекте:

  • раздвижной стол Престиж х1, ВхШхГ (мм): 750х800х1200/1620
  • стул Ким х4, ВхШхГ (мм): 820х490х490

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, черный

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