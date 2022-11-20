Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4
30 750 ₽
В комплекте:
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая
Скатерть Bornesko габардин
Подстолье Обвязка №40/3, разборное
Стол ЛИРА-2, 1250x750
Стол ЛИРА, 1600x900
Стол ЛИРА, 1400x900
Стол ЛИРА, 1200x900
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