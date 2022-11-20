Фотография Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой

4.3
Оптовая цена
от 8 980 ₽
При покупке от 6 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой
Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой
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Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой

4.3
8980 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыЛДСП

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