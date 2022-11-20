Фотография Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой

4.7
Оптовая цена при покупке от 6 штукиот 5 999 ₽
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Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой
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Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой

4.7
5999 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыЛДСП

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