Фотография Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой

4.3
Оптовая цена при покупке от 6 штукиот 6 790 ₽
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Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой
Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой
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Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой

4.3
6790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина50 мм
  • Материал столешницыЛДСП

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