Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.55 кг
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное
Консоль Тачрум
Композиция Магазин рождественких подарков 24*19 см, подсветка, эффект дыма
Стул Логан, велюр светло-серый/ белые ножки
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
Кресло Капиата, бежевое
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис