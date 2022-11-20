Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.065 кг
Чехол 01 из плотного спандекса
Кресло Белинда W
Стул пластиковый Remind с принтом
Светильник подвесной KH01118
Овальный диванчик Эдгар
Подвесной светильник V4063-5P Section
Кресло поворотное Paris, кремовый, экокожа
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис