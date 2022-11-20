Характеристики товара
Описание
Ширина: 140 см
Высота: 80 см
Глубина: 80 см
Ширина: 140 см
Высота: 80 см
Глубина: 80 см
Стойка ресепшен составная Оптима
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Стойка ресепшен Raut 90
Стойка ресепшен Raut 120
Стойка ресепшен Raut 160
Стойка ресепшен Raut 200
Стойка администратора Орион II мини
Стойка администратора Venezia, каретная стяжка
Стойка администратора Орион
Стул 06113АМ белый
Стул 06113АМ синий
Стул 06113АМ желтый
Стул 06114АМ желтый
Стул 06114АМ белый
Стул 06114АМ голубой
Стул 06114АМ красный
Стул 06114АМ оранжевый
Стул 06114АМ салатовый
Стул Eames M белый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная