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Стойка администратора Джаз - фото 1Стойка администратора Джаз - фото 2

Стойка администратора Джаз

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 85 см

Высота: 105 см

Глубина: 45 см

Вес: 47 кг

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