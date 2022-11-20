Характеристики товара
Описание
Ширина: 130 см
Высота: 110 см
Глубина: 45 см
Ширина: 130 см
Высота: 110 см
Глубина: 45 см
Стойка ресепшен составная Оптима
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Стойка ресепшен Raut 90
Стойка ресепшен Raut 120
Стойка ресепшен Raut 160
Стойка ресепшен Raut 200
Стойка администратора Орион II мини
Стойка администратора Venezia, каретная стяжка
Стойка администратора Орион
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная