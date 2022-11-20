Характеристики товара
Описание
Ширина: 145 см
Высота: 108 см
Глубина: 110 см
Ширина: 145 см
Высота: 108 см
Глубина: 110 см
Стойка ресепшен составная Оптима
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Стойка ресепшен Raut 90
Стойка ресепшен Raut 120
Стойка ресепшен Raut 160
Стойка ресепшен Raut 200
Стойка администратора Орион II мини
Стойка администратора Venezia, каретная стяжка
Стойка администратора Орион
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная