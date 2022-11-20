Характеристики товара
Описание
Ширина: 120 см
Высота: 110 см
Глубина: 50 см
Ширина: 120 см
Высота: 110 см
Глубина: 50 см
Стойка ресепшен составная Оптима
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Стойка ресепшен Raut 90
Стойка ресепшен Raut 120
Стойка ресепшен Raut 160
Стойка ресепшен Raut 200
Стойка администратора Орион II мини
Стойка администратора Орион
Стойка администратора Орион II
Люстра Intreccio 8 black
Люстра Intreccio 8
Стул Marbella бежевый
Стул Marbella античная олива
Стул Marbella серо-бежевый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная