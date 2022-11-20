Стойка алоказия Тира

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стойка алоказия Тира

4.5
3 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стойка алоказия Марта
Стойка алоказия Марта
Следующий Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Кол-во веток: 72

Кол-во листов: 72

Размер кашпо: 50

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр500 мм
  • МатериалЛатекс/Дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод с ящиками SkvereiНастоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
от36 400
Оптовая цена
14Хит

Комод с ящиками Skverei

Комод с полками MurisНастоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
от33 600
Оптовая цена
15Хит

Комод с полками Muris

Комод LarappaНастоящее фото товара Комод Larappa, произведённого компанией ChiedoCover
от34 100
Оптовая цена
7

Комод Larappa

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12Хит

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Леллинг, произведённого компанией ChiedoCover
92 200
12

Комод Леллинг

Настоящее фото товара Комод Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
77 300
12

Комод Филлах

Другие товары из раздела

Стойка Сет осока КолорНастоящее фото товара Стойка Сет осока Колор, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
7

Стойка Сет осока Колор

Стойка лаванда МарисНастоящее фото товара Стойка лаванда Марис, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

Стойка лаванда Марис

Стойка лаванда ВамитНастоящее фото товара Стойка лаванда Вамит, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
14

Стойка лаванда Вамит

Настоящее фото товара Стойка туя Паст, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
8

Стойка туя Паст

Настоящее фото товара Стойка Ширма горошек Шато, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
10

Стойка Ширма горошек Шато

Кашпо-стойка Art DecoНастоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12Хит

Кашпо-стойка Art Deco