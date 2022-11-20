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Стойка Бремен 110 - фото 1Стойка Бремен 110 - фото 2

Стойка Бремен 110

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 29 кг
Габариты упаковки: 117 x 74 x 14 см


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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100 мм
  • Вес27 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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