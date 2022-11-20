Стойка для багажа Прага дерево

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Характеристики товара

Описание

Длина: 700 мм

Ширина: 540 мм

Высота: 720 мм

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