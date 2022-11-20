Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Размер кашпо: 38Х12Х8
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с полками Muris
Комод с ящиками Balakis
Комод Hafas
Комод Филлах
Комод Маяно
Комод Соспиро
Стеллаж 103 Лофт
Фито стойка Калла Иман
Фито стойка Антуриум Зули
Стойка композиция анемон Уоррен осень
Осока Тайлер кашпо Dekollete куб МH
Стойка алоказия Марта
Стойка алоказия Тира
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Кашпо-стойка Art Deco