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Стойка орхидея Смила - фото 1

Стойка орхидея Смила

14 оценок
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Стойка осока Ларди

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Кол-во веток: 7
Кол-во бутонов: 49
Размер кашпо: 50Х30Х10
Кол-во листов: 35

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалдерево

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