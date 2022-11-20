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Стойка PR-BARRIER PRO - фото 1

Стойка PR-BARRIER PRO

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Характеристики товара

Описание

Материал: итальянская нержавеющая сталь

Длина канатов: 1,5/2 м

Цвета канатов: красный, синий, зеленый

Высота стойки: 85 - 100 см

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