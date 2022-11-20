Характеристики товара
Описание
Материал: итальянская нержавеющая сталь
Длина канатов: 1,5/2 м
Цвета канатов: красный, синий, зеленый
Высота стойки: 85 - 100 см
Материал: итальянская нержавеющая сталь
Длина канатов: 1,5/2 м
Цвета канатов: красный, синий, зеленый
Высота стойки: 85 - 100 см
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT
Стойка JETBELT SLIM
Стойка LEURBARRIER
Стойка GOLD
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая