Товар в корзине. Перейти
Стойка пшеница Сашэ Color - фото 1

Стойка пшеница Сашэ Color

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стойка пшеница Сашэ
Стойка пшеница Сашэ
Следующий Стойка орхидея Смила W
Стойка пшеница Сашэ

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.

Размер кашпо: 50Х30Х10

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалдерево, полиэстер

Похожие товары

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Настоящее фото товара Кашпо GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Кашпо GRAND

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Кашпо Гранд, среднее

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная квадратная

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-5, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная Ц-5

С этим товаром покупают
Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Комод Гуттаринг, произведённого компанией ChiedoCover
77 990
6

Комод Гуттаринг

Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
53 490
14

Комод Дикс

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
74 390
9

Комод Блайбург

Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
6

Комод Понзано

Настоящее фото товара Комод Соспиро, произведённого компанией ChiedoCover
50 690
9

Комод Соспиро

Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье