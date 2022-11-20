Стойка ресепшен Raut 160
69 890 ₽
Ширина: 160 см
Глубина: 60 см
Высота: 120 см
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Скамья Роща 1
Скамья Роща 5
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Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt