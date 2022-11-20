Стойка ресепшен Raut 160

13 оценок

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Стойка ресепшен Raut 160

4.6
69 890 ₽
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Стойка ресепшен Raut 120
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Стойка ресепшен Raut 200

Характеристики товара

Описание

Ширина: 160 см

Глубина: 60 см

Высота: 120 см

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