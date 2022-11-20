Стойка ресепшен составная Оптима

14 оценок

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Стойка ресепшен составная Оптима

4.9
73 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 344 см

Глубина: 112 см

Высота: 118 см

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