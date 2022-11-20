Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют
Размер кашпо: 35Х10Х10
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Skverei
Комод Риволина
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2652
Комод Филлах
Комод Бруньера
Комод Понзано
Стойка Айсель лаванда Триз
Стойка модульная осока Леора
Стойка Асель
Стойка астра Эверт
Стойка люпин Самман
Стойка эвкалипт Лояр
Стойка орхидея Умай
Стойка ранункулюс Софи
Кашпо-стойка Art Deco