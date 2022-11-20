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Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO - фото 1

Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина430 мм
  • Длина610 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Варианты каркаса

Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO - каркас в цвете БелыйБелый
Стремянка-табурет деревянная Arredamenti OSIMO - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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