Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина430 мм
- Длина610 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Наземный высокий светильник Atlanta
Стойка PR-BARRIER
Скамья Классика 3/1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая
Урна цилиндрическая Балтика
Пепельница уличная Шансон
Стол раскладной Eva коричневый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная